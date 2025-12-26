Россиянам рассказали о семи видах отдыха для восстановления организма

В Сеченовском университете выделили семь типов отдыха, необходимых человеку для полноценного восстановления. Об этом РИА Новости рассказал врач Алексей Коваленко. По его словам, большинство людей ограничиваются только физическим отдыхом — сном или расслаблением, а также умственным, когда снижается нагрузка на мозг. Однако этих форм недостаточно.

В Сеченовском университете выделили семь типов отдыха, необходимых человеку для полноценного восстановления. Об этом РИА Новости рассказал врач Алексей Коваленко.

По его словам, большинство людей ограничиваются только физическим отдыхом — сном или расслаблением, а также умственным, когда снижается нагрузка на мозг. Однако этих форм недостаточно.

К другим видам специалист отнес эмоциональный отдых, который помогает справляться со стрессом. Он может включать общение с близкими, ведение дневника и любые способы эмоциональной разрядки.

Также важен социальный отдых: встречи с друзьями, совместное времяпрепровождение с семьей.

Еще один вид — творческий отдых. Он предполагает занятия, связанные с креативом: посещение музеев, чтение, рисование, рукоделие и другие формы самовыражения.

Особое внимание врач уделил сенсорному отдыху, который особенно актуален в современных условиях. Он заключается в снижении потока информации: ограничении времени в соцсетях, интернете и отказе от гаджетов на некоторое время.

Седьмым видом отдыха Коваленко назвал духовный. Он включает медитацию, философские размышления и волонтерскую деятельность.