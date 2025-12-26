Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.90 26/12 18:25
Нал. EUR 92.80 / 93.90 26/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
3 часа назад
237
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
9 часов назад
292
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
844
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о семи видах отдыха для восстановления организма
В Сеченовском университете выделили семь типов отдыха, необходимых человеку для полноценного восстановления. Об этом РИА Новости рассказал врач Алексей Коваленко. По его словам, большинство людей ограничиваются только физическим отдыхом — сном или расслаблением, а также умственным, когда снижается нагрузка на мозг. Однако этих форм недостаточно.

В Сеченовском университете выделили семь типов отдыха, необходимых человеку для полноценного восстановления. Об этом РИА Новости рассказал врач Алексей Коваленко.

По его словам, большинство людей ограничиваются только физическим отдыхом — сном или расслаблением, а также умственным, когда снижается нагрузка на мозг. Однако этих форм недостаточно.

К другим видам специалист отнес эмоциональный отдых, который помогает справляться со стрессом. Он может включать общение с близкими, ведение дневника и любые способы эмоциональной разрядки.

Также важен социальный отдых: встречи с друзьями, совместное времяпрепровождение с семьей.

Еще один вид — творческий отдых. Он предполагает занятия, связанные с креативом: посещение музеев, чтение, рисование, рукоделие и другие формы самовыражения.

Особое внимание врач уделил сенсорному отдыху, который особенно актуален в современных условиях. Он заключается в снижении потока информации: ограничении времени в соцсетях, интернете и отказе от гаджетов на некоторое время.

Седьмым видом отдыха Коваленко назвал духовный. Он включает медитацию, философские размышления и волонтерскую деятельность.