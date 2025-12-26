Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления в праздники

В преддверии новогодних праздников блюда на столе при комнатной температуре нельзя держать дольше двух-трех часов: после этого их необходимо убирать в холодильник. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, передает ТАСС.

По ее словам, салаты без заправки из сырых и вареных овощей можно хранить до 18 часов. После добавления заправки салаты из сырых овощей следует съесть в течение шести часов, из вареных — в течение 12 часов, поэтому готовить их заранее не рекомендуется.

Горячие блюда допустимо хранить не более 48 часов. При большом объеме их советуют расфасовать по контейнерам и заморозить.

Тем, кто готовится к праздникам заранее, эксперт рекомендовала сначала покупать продукты с длительным сроком хранения — консервы, бакалею, некремовые сладости, а также некоторые овощи, фрукты и корнеплоды. В домашних условиях их можно хранить одну-две недели в прохладном месте. Фрукты лучше держать в бумажных пакетах, чтобы они медленнее теряли влагу.

Охлажденное мясо, рыбу и птицу, если их не планируется готовить в ближайшие два-три дня, Раева посоветовала разделить на порции и заморозить.