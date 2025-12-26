Россиян предупредили о всплеске «гонконгского» гриппа после праздников

Пик заболеваемости новой разновидностью гриппа («гонконгским штаммом») в России ожидается после новогодних каникул, с возобновлением учебы в школах. Об этом РИА Новости заявил итальянский врач-вирусолог, главный врач миланской больницы «Галеацци» Фабрицио Прельяско.

По его словам, праздничный период способствует распространению вирусов из-за поездок, застолий и тесного общения в семейном кругу. Однако временное закрытие школ сдерживает рост заболеваемости, поэтому основной всплеск приходится уже на период после каникул.

Эксперт отметил, что инкубационный период «гонконгского» гриппа составляет два-три дня, а распространение инфекции носит цепной характер, особенно внутри семей. При таком сценарии пик заболеваемости формируется примерно через 10 дней и может сохраняться в течение одной-двух недель.