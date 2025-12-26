Россиян предупредили о возможных вспышках на Солнце в преддверии Нового года

Согласно сообщению Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, на Солнце снова наблюдается активность, и в преддверии Нового года могут произойти вспышки. Об этом пишет РИА Новости.

После двух недель спокойствия, на восточном краю Солнца начали появляться две крупные активные области, которые появятся в поле зрения в течение 1-3 дней.

Ученые отметили, что самый крупный комплекс солнечных пятен, который исчез 12-13 декабря, может снова появиться на Южном полушарии Солнца. Также есть вероятность, что одна из областей в Северной части снова проявит себя, хотя это маловероятно.

Специалисты предупреждают, что даже если вспышки произойдут, они приводят к магнитным бурям только в одном случае из десяти. Так что даже если Солнце станет активным на праздники, это может оказаться просто красивым зрелищем.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram.