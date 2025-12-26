Россиян предупредили, что жалобы сотрудников могут стать причиной увольнения

Регулярные жалобы сотрудников могут стать основанием для их увольнения, предупреждает юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Как сообщает издание «Абзац», постоянные жалобы могут негативно влиять на рабочие процессы и нарушать коммуникацию в коллективе.
По словам Русяева, работодатель имеет право сначала сделать замечание или выговор проблемному сотруднику, а при повторных нарушениях — уволить его. Увольнение не происходит за сам факт жалоб, а за систематические нарушения трудовой дисциплины, которые могут быть документально подтверждены. В качестве примеров таких нарушений юрист назвал срыв важных совещаний, конфликты, оскорбления, отказ от выполнения задач и злоупотребление рабочим временем.
Перед принятием решения об увольнении руководство должно запросить письменное объяснение от сотрудника. В случае его отсутствия составляется соответствующий акт.