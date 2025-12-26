Рязань
Россиян предупредили, что жалобы сотрудников могут стать причиной увольнения
Регулярные жалобы сотрудников могут стать основанием для увольнения, предупреждает юрист Илья Русяев. Он пояснил, что постоянные жалобы негативно влияют на рабочие процессы и коммуникацию в коллективе. Работодатель имеет право сначала сделать замечание проблемному сотруднику, а при повторных нарушениях — уволить его. Увольнение происходит не за сам факт жалоб, а за систематические нарушения трудовой дисциплины, такие как срыв совещаний, конфликты, оскорбления и злоупотребление рабочим временем. Перед увольнением руководство должно запросить письменное объяснение от сотрудника; при его отсутствии составляется акт.

Регулярные жалобы сотрудников могут стать основанием для их увольнения, предупреждает юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Как сообщает издание «Абзац», постоянные жалобы могут негативно влиять на рабочие процессы и нарушать коммуникацию в коллективе.

По словам Русяева, работодатель имеет право сначала сделать замечание или выговор проблемному сотруднику, а при повторных нарушениях — уволить его. Увольнение не происходит за сам факт жалоб, а за систематические нарушения трудовой дисциплины, которые могут быть документально подтверждены. В качестве примеров таких нарушений юрист назвал срыв важных совещаний, конфликты, оскорбления, отказ от выполнения задач и злоупотребление рабочим временем.

Перед принятием решения об увольнении руководство должно запросить письменное объяснение от сотрудника. В случае его отсутствия составляется соответствующий акт.