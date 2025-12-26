Путин заявил, что армия РФ получает бесценный опыт в ходе СВО

Президент России Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений подчеркнул, что опыт войск, накопленный в ходе спецоперации, используется при формировании нового облика ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений подчеркнул, что опыт войск, накопленный в ходе спецоперации, используется при формировании нового облика ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.

«…Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил», — отметил глава государства.

Он добавил, что характер и способы ведения боевых действий постоянно меняются, а предприятия ОПК поставляют в войска все необходимое вооружение и технику.

По словам президента, производство особо востребованных образцов вооружения увеличилось кратно по сравнению с 2022 годом, а выпуск средств поражения и боеприпасов вырос более чем в 22 раза за последние годы.