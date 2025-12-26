Путин наградил рязанкую учительницу знаком отличия «За наставничество»
Отмечается, что Александра Ивановна работает в школе № 22. Она наставник Дениса Диденко, участника СВО, кавалера ордена Мужества и медали Суворова.
Президент России Владимир Путин наградил рязанкую учительницу Александру Коликову знаком отличия «За наставничество». Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.
Отмечается, что Александра Ивановна работает в школе № 22. Она наставник Дениса Диденко, участника СВО, кавалера ордена Мужества и медали Суворова.