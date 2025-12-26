Присяжные признали виновным рязанца, ударившего знакомого ножом

Отмечается, что во время распития алкоголя мужчина нанес знакомому множественные ножевые ранения. Потерпевший не умер из-за своевременно оказанной медпомощи, уточнили в прокуратуре. Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности местного жителя. Приговором Рязанского райсуда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.