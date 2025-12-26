Поисковый отряд «Лиза Алерт» запустил в Рязани акцию «Ночной патруль»
В холодное время года с полуночи улицы города будут патрулировать экипажи добровольцев, обращая внимание на одиноких людей и оказывая помощь в случае необходимости.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» запустил в Рязани акцию «Ночной патруль». Об этом сообщается в соцсетях объединения.
В холодное время года с полуночи улицы города будут патрулировать экипажи добровольцев, обращая внимание на одиноких людей и оказывая помощь в случае необходимости.
Присоединиться может любой желающий.