Опубликована афиша праздничных мероприятий января в ТЦ «Марко Молл»

Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

В ТЦ в преддверии праздников установили елки, фотозоны, повесили гирлянды. В этих декорациях пройдут все праздничные мероприятия центра.

В январской афише «Марко Молл» — пять семейных новогодних событий. Программа рассчитана на гостей всех возрастов.

2 января, 14:30 — анимационная программа «Made in Russia» (0+).

Это вечеринка в русском стиле, где традиции встречаются с трендами. Гости смогут сделать новогоднее блеск‑тату, встретиться с символом года — «необычным» конем — и запустить бумажные салюты на дискотечном танцполе.

Вход свободный.

3 января, 14:30 — «Игрушки, которые разговаривают» ( 0+).

Новогодняя история от елочных игрушек: они напомнят маленьким гостям, как важно ценить дружбу и хранить добрые воспоминания. В программе — творческое занятие: участники создадут собственную игрушку и получат в подарок шишку с предсказанием на 2026 год. Также гостей ждут сладкая вата и волшебное шоу гигантских мыльных пузырей.

Вход свободный.

4 января, 14:30 — Новогодний цирк (0+).

Гостей города Смехоград ждут трюки, мастер‑класс по созданию пушистых снежинок и веселое шоу с воздушными шарами «Шарах‑барах» — можно будет с азартом и безнаказанно их лопать.

Вход свободный.

6 января, 14:30 — спектакль «Морозко» (0+).Трогательная сказка о доброте и настоящих чудесах. Вместе с Настенькой гости пройдут через морозный лес и встретятся с волшебником Морозко — он всегда приходит на помощь тем, кто добр и отзывчив. После спектакля дети заберут с собой ароматные свечи, сделанные на творческом занятии, и впечатления от крио‑шоу с фантастическими экспериментами.

Вход свободный.

9 января, 14:30 — праздничная программа «Новый год из кастрюльки» (0+).

Участники будут готовиться к празднику с помощью «Волшебной книги рецептов»: не без приключений попытаются отыскать все необходимые для праздничных блюд ингредиенты. Каждый рецепт — это отдельный квест с мандаринами, сказками, игрушками и зимними забавами. На творческом занятии гости нарисуют картины песком и повеселятся от души на бумажном шоу. На память о празднике каждый сможет сделать фотографии с необычной елкой на роликах и аэро‑снеговиком.

Вход свободный.