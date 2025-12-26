Опубликован прогноз погоды на 27 декабря в Рязанской области

В субботу, 27 декабря, в регионе будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -10, -5°С; днём поднимется до -6, -1°С.