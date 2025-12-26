Рязань
Онищенко: россиянам пора перейти на шестидневку
По его словам, шестидневная рабочая неделя никак не скажется на здоровье граждан. Онищенко отметил, что переход на шестидневку необходим для подъема российской экономики.

Россиянам пора перейти на шестидневку. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, шестидневная рабочая неделя никак не скажется на здоровье граждан.

Онищенко отметил, что переход на шестидневку необходим для подъема российской экономики.