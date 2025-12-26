Онищенко: россиянам пора перейти на шестидневку
Россиянам пора перейти на шестидневку. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, шестидневная рабочая неделя никак не скажется на здоровье граждан.
Онищенко отметил, что переход на шестидневку необходим для подъема российской экономики.