На Рязанском приборном заводе подвели итоги зимнего этапа турнира «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Зимний кубок «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2025».

В игре приняли участие 25 команд в составе до пяти игроков, в том числе сборные Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ и школы № 39 г. Рязани, на базе которой в этом году был открыт инженерный класс нашего завода.

Кубок прошел в два этапа (отборочный и финальный), каждый из которых состоял из 5 раундов по 8 вопросов. В одном раунде команду представлял один человек. Балл для своей команды получал тот, кто быстрее всех давал правильный ответ на вопрос.

Первый этап определил 10 финалистов, которые сразились между собой, а двум капитанам команд, получивших равные баллы, пришлось ответить на дополнительные вопросы, чтобы выявить сильнейшего.

Победителем игры стала команда «Веселый микс», серебро — у «Энтропии», на третьем месте пьедестала почета — «Экспертиза мысли».

«Очень неожиданно и приятно было занять первое место! Формат Зимнего кубка самый сложный, требует ответственности и хорошей реакции, чтобы первым нажать на кнопку. Мы стараемся принимать участие в каждой игре сезона, привлекать новых сотрудников. В этом году от нашего подразделения участвовали три команды! Такие мероприятия способствуют сплочению коллектива как в подразделении, так и в масштабах всего завода. Большое спасибо организаторам, уже который раз в Зимний кубок они вносят что-то новое!» — поделилась впечатлениями член команды «Веселый микс» Светлана Коноводова.

По итогам турнира все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов — денежным вознаграждением. Помимо этого, все участники игры получили сувениры.

Также были подведены итоги всей серии игр: Весеннего, Летнего, Осеннего и Зимнего кубков. Золото у команды «Веселый микс», на втором месте — «Энтропия», на третьем — «Изюм». Этим командам были вручены памятные статуэтки и дипломы.

Интеллектуальные состязания «Эрудит» проводятся в АО «ГРПЗ» ежеквартально на протяжении многих лет и являются заводской традицией. Они развивают корпоративную культуру, создают благоприятные условия для реализации творческого потенциала молодежи и ее адаптации на предприятии, способствуют укреплению контактов между работниками. Организатором выступает Молодежный центр завода, который в этом году отмечает 20-летие.