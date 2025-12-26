На опасном участке рязанской трассы произошла авария

Авария случилась вечером в пятницу, 26 декабря, на повороте между деревней Кельцы и селом Криуша в Клепиковском районе. На опубликованных кадрах видно, что после ДТП автомобиль развернуло, он съехал с дороги. На месте происшествия работала скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются. Ранее сообщалось, что на участке появилась разметка с маячками. В декабре стало известно, что там установили камеру и ограничение скорости до 50 км/ч.