Авария случилась вечером в пятницу, 26 декабря, на повороте между деревней Кельцы и селом Криуша в Клепиковском районе. На опубликованных кадрах видно, что после ДТП автомобиль развернуло, он съехал с дороги. На месте происшествия работала скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются. Ранее сообщалось, что на участке появилась разметка с маячками. В декабре стало известно, что там установили камеру и ограничение скорости до 50 км/ч.

На опасном участке рязанской трассы произошла авария. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария случилась вечером в пятницу, 26 декабря, на повороте между деревней Кельцы и селом Криуша в Клепиковском районе.

На опубликованных кадрах видно, что после ДТП автомобиль развернуло, он съехал с дороги.

На месте происшествия работала скорая.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что на участке появилась разметка с маячками. В декабре стало известно, что там установили камеру и ограничение скорости до 50 км/ч.