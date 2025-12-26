Рязань
Минздрав исключил 20 лекарств из перечня жизненно необходимых
Минздрав России исключил из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований медикаментов. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, данное решение принято в связи с отменой госрегистрации, прекращением производства или поставок этих препаратов на территорию страны.

Обновленный список ЖНВЛП опубликовали на сайте pravo.gov.ru 25 декабря, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В новый перечень добавили восемь новых препаратов, включая капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Эти лекарства применяются для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и онкологических заболеваний.

Несмотря на первоначальные планы Минздрава добавить в перечень 12 новых препаратов, в итоговую версию не вошли лекарства, предназначенные для лечения гемофилии А, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, уротелиального рака и внутрибольничной пневмонии. Ведомство не предоставило комментариев относительно причин исключения этих препаратов из окончательного списка.