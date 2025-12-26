Минпросвещения утвердило новые правила разрешения конфликтов с учениками

Минпросвещения разработало инструкцию из пяти этапов для руководителей школ на случай конфликтов. Она предусматривает сроки от одного до трёх дней на каждом этапе. Сначала выясняются обстоятельства и назначаются ответственные лица, затем привлекаются специалисты и комиссия по урегулированию споров. После принятия комиссией решения оно исполняется под контролем руководства школы. В документе указаны меры профилактики конфликтов, повышение правовой грамотности учащихся и преподавателей, использование примирительных процедур и психологической поддержки. Инструкцию утвердили в декабре на совете под руководством министра образования Сергея Кравцова.

Министерство просвещения России утвердило инструкцию, состоящую из пяти этапов действий для руководителей образовательных организаций на случай конфликтных ситуаций. Документ, подтвержденный источником, знакомым с разработкой, уже направили в регионы, сообщает РБК.

Согласно инструкции, на каждый этап разрешения конфликта отводится от одного до трех дней. Первый этап включает доведение информации о конфликте до руководителя образовательного учреждения, установление фактов и назначение ответственных лиц. При необходимости к делу могут быть привлечены правоохранительные органы.

На втором этапе необходимо выяснить все детали конфликта. Участники проходят опрос, при необходимости с участием психологов, а также устанавливаются виновные. Если ситуация не разрешается, руководителям рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров, которая должна быть в каждой школе и вузе.

Третий этап включает подключение комиссии для рассмотрения всех фактов и вынесения письменного решения. На четвертом этапе контролируется исполнение этого решения. В случае обжалования участники конфликта могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие органы.

В инструкции также содержатся рекомендации по повышению правовой культуры среди учеников и учителей, использованию медиации для разрешения конфликтов и обеспечению психологического сопровождения участников. Руководству образовательных учреждений предлагается активно заниматься профилактикой конфликтов и выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении.

Инструкцию утвердили в декабре на Совете по защите профессиональной чести педагогов под руководством министра Сергея Кравцова и, как уточняет издание, разработали в ответ на участившиеся инциденты в российских школах.