Минпросвещения утвердило новые правила разрешения конфликтов с учениками

Министерство просвещения России утвердило инструкцию, состоящую из пяти этапов действий для руководителей образовательных организаций на случай конфликтных ситуаций. Документ, подтвержденный источником, знакомым с разработкой, уже направили в регионы, сообщает РБК.
Согласно инструкции, на каждый этап разрешения конфликта отводится от одного до трех дней. Первый этап включает доведение информации о конфликте до руководителя образовательного учреждения, установление фактов и назначение ответственных лиц. При необходимости к делу могут быть привлечены правоохранительные органы.
На втором этапе необходимо выяснить все детали конфликта. Участники проходят опрос, при необходимости с участием психологов, а также устанавливаются виновные. Если ситуация не разрешается, руководителям рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров, которая должна быть в каждой школе и вузе.
Третий этап включает подключение комиссии для рассмотрения всех фактов и вынесения письменного решения. На четвертом этапе контролируется исполнение этого решения. В случае обжалования участники конфликта могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие органы.
В инструкции также содержатся рекомендации по повышению правовой культуры среди учеников и учителей, использованию медиации для разрешения конфликтов и обеспечению психологического сопровождения участников. Руководству образовательных учреждений предлагается активно заниматься профилактикой конфликтов и выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении.
Инструкцию утвердили в декабре на Совете по защите профессиональной чести педагогов под руководством министра Сергея Кравцова и, как уточняет издание, разработали в ответ на участившиеся инциденты в российских школах.