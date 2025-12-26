Минимальный набор к Новому году обойдется россиянам в 1,3 тысячи рублей

Самый простой набор продуктов для новогоднего стола в 2025 году можно собрать примерно за 1,3 тысячи рублей. Такие данные привели в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Самый простой набор продуктов для новогоднего стола в 2025 году можно собрать примерно за 1,3 тысячи рублей. Такие данные привели в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Речь идет не о полноценном праздничном ужине, а о минимальной «новогодней корзине», в которую входят бутылка игристого вина объемом 0,75 литра, небольшая баночка красной икры (90-95 граммов), килограмм мандаринов и 500 граммов готового салата «Оливье».

По данным АКОРТ, минимальные цены на игристое в конце декабря колеблются от 239 до 480 рублей в зависимости от торговой сети. Баночка красной икры стоит от 490 до 800 рублей, мандарины — от 95 до 149 рублей за килограмм, а готовый «Оливье» — от 220 до 383 рублей за полкило.

В ассоциации отметили, что в этом году ситуация с мандаринами для покупателей складывается особенно благоприятно: самые доступные варианты в среднем на 25% дешевле, чем в декабре прошлого года.

Также умеренную динамику показали сладкие новогодние подарки. Ассорти конфет в картонных и жестяных коробках подешевели в среднем на 7% по сравнению с концом 2024 года. Небольшой подарок весом 150 граммов в крупных сетях можно купить минимум за 134 рубля, а наборы на 350 граммов — примерно за 360 рублей.