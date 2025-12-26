Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
Вчера 16:45
365
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
Вчера 10:32
374
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 2025 13:04
932
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 2025 10:00
365
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 декабря
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Праздничную программу «Рязань — новогодняя столица России 2026 года» продолжат в выходные фестивали «Креативный переполох» и «Новогодняя волна».

На сцене МКЦ пройдет спектакль «Новогодние приключения Шустрика и Кнопы», а во дворце спорта «Олимпийский» покажут ледовый спектакль «Снегурочка».

Дворец культуры «Приокский» приглашает самых маленьких жителей города на интерактивное представление у новогодней ёлки по мотивам русской народной сказки «Кот, петух и лиса», а также на спектакль «Приключение в лесном царстве».

На рязанской ВДНХ пройдет фестиваль «Привет! С Новым годом».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».