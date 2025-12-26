Рязань
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
592
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
320
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
416
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
667
HH.ru: работодатели в Рязанской области ищут многозадачных сотрудников
Работодатели в Рязанской области ищут многозадачных сотрудников. Об этом пишет сервис hh.ru.

За 2025 год в регионе наибольшую потребность в многозадачных специалистах испытывали компании, осуществляющие свою деятельность в сферах розничной торговли (0,7 тыс. раз), информационных технологий (почти 0,7 тыс.), продуктов питания и строительства (по 0,6 тыс.), услуг для бизнеса, медицины и товаров народного потребления (по 0,5 тыс.), сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, и промышленного оборудования (по 0,3 тыс.).

Подборка высокооплачиваемых вакансий с упоминанием навыка многозадачности, Рязанская область:

  1. Главный инженер, от 200 000 ₽;
  2. Главный специалист ПТО, до 130 000 ₽;
  3. Ведущий инженер-конструктор, 110 000 ₽;
  4. Бухгалтер, от 90 000 ₽;
  5. Заместитель главного бухгалтера, от 70 000 ₽;