HH.ru: работодатели в Рязанской области ищут многозадачных сотрудников
За 2025 год в регионе наибольшую потребность в многозадачных специалистах испытывали компании, осуществляющие свою деятельность в сферах розничной торговли (0,7 тыс. раз), информационных технологий (почти 0,7 тыс.), продуктов питания и строительства (по 0,6 тыс.), услуг для бизнеса, медицины и товаров народного потребления (по 0,5 тыс.), сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, и промышленного оборудования (по 0,3 тыс.).
Работодатели в Рязанской области ищут многозадачных сотрудников. Об этом пишет сервис hh.ru.
Подборка высокооплачиваемых вакансий с упоминанием навыка многозадачности, Рязанская область:
- Главный инженер, от 200 000 ₽;
- Главный специалист ПТО, до 130 000 ₽;
- Ведущий инженер-конструктор, 110 000 ₽;
- Бухгалтер, от 90 000 ₽;
- Заместитель главного бухгалтера, от 70 000 ₽;