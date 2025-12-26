HH.ru: работодатели в Рязанской области ищут многозадачных сотрудников

За 2025 год в регионе наибольшую потребность в многозадачных специалистах испытывали компании, осуществляющие свою деятельность в сферах розничной торговли (0,7 тыс. раз), информационных технологий (почти 0,7 тыс.), продуктов питания и строительства (по 0,6 тыс.), услуг для бизнеса, медицины и товаров народного потребления (по 0,5 тыс.), сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, и промышленного оборудования (по 0,3 тыс.).