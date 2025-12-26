ГАИ обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

Автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения. «Заранее прокладывайте маршруты с помощью навигаторов, принимайте во внимание текущие и долгосрочные прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия», — написали в посте.