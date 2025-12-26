ГАИ обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
ГАИ обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в регионе 26 декабря облачно. Снег, местами сильный, метелица, снежные заносы, гололед, налипание мокрого снега.
Ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью −7…−2°С, днём −3…+2°С.
Автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения.
«Заранее прокладывайте маршруты с помощью навигаторов, принимайте во внимание текущие и долгосрочные прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия», — написали в посте.