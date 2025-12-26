Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
ЦБ USD 77.88 -0.56 26/12
ЦБ EUR 91.89 -0.58 26/12
Нал. USD 79.00 / 79.00 26/12 10:55
Нал. EUR 92.40 / 93.37 26/12 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
43 минуты назад
97
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
641
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
322
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
424
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Эксперты объяснили, кого запрещено привлекать к работе в выходные
Специалист отметил, что привлекать к работе в выходные и праздничные дни, даже при наличии согласия, запрещено беременных и несовершеннолетних. За это грозит штраф до 70 тыс. рублей для организаций, а для ИП или должностных лиц — до 20 тыс. рублей.

