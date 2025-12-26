Эксперты объяснили, кого запрещено привлекать к работе в выходные

Эксперты объяснили, кого запрещено привлекать к работе в выходные. Об этом ТАСС рассказал член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

Специалист отметил, что привлекать к работе в выходные и праздничные дни, даже при наличии согласия, запрещено беременных и несовершеннолетних.

За это грозит штраф до 70 тыс. рублей для организаций, а для ИП или должностных лиц — до 20 тыс. рублей.