Более 100 рязанцев получили штрафы за парковку в зеленых зонах за неделю
Более 100 рязанцев получили штрафы за парковку в зеленых зонах за неделю. Об этом сообщает мэрия.
