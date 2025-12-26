Более 100 рязанцев получили штрафы за парковку в зеленых зонах за неделю

За неделю штрафы получили 122 водителя. С начала года 11 958 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 11.958.000 рублей.