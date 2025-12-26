Актера Алексея Серебрякова экстренно госпитализировали
Актера Алексея Серебрякова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Mash.
Врачи диагностировали у него обострение хронического бронхита на фоне курения. Он находится в состоянии средней степени тяжести.