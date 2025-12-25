Жители Скопинского района пожаловались на нечищеные дороги и гололед

Жители Скопинского района сообщили о неудовлетворительном состоянии дорог и дворов в период гололеда. По их словам, трасса из Скопина в Горлово не очищена от снега и льда, аналогичная ситуация наблюдается и в самом городе: как в центре, так и во дворах жилых домов.

Как отмечают пользователи Telegram-канала «Скопин народный», проезжие части и пешеходные зоны не обрабатываются противогололедными материалами, несмотря на регулярное повышение платы за содержание жилья.

Авторы обращений призвали коммунальные службы начать выполнять свои обязанности и заявили о намерении провести «народный рейд» по гололеду. По итогам проверки жители планируют направить обращения губернатору Рязанской области.