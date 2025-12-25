Застройщика ООО «Веллком» в Рязани наказали за неустраненные нарушения

Арбитражный суд Рязанской области привлек ООО «Веллком» к ответственности за неисполнение предписания региональной Госинспекции строительного надзора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Проверка показала, что компания не устранила нарушения при строительстве многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и объектами инфраструктуры на пересечении улиц 2-я Линия и Ленинского Комсомола в установленный срок. Инспекция составила протокол по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ и обратилась в суд.

Застройщик заявлял, что выполнить все работы вовремя было невозможно из-за технологических и финансовых ограничений, однако суд эти доводы отклонил. В решении указано, что предписание не оспаривалось, за продлением сроков компания не обращалась, а доказательств объективной невозможности исполнения требований не представила.

С учетом статуса микропредприятия суд назначил ООО «Веллком» штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.