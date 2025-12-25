Ветеран СВО из Рязани получил протез плеча стоимостью 6 миллионов рублей

Помощь удалось оказать в рамках поддержки фонда президентских грантов. Петр Рябов из посёлка Чучково Рязанской области. Он более десяти лет проработал инженером электросвязи на комбинате Росрезерва. В апреле 2023 года отправился в зону СВО. В июне 2023 года, в ходе отражения контрнаступления ВСУ, Петр получил тяжелое ранение.