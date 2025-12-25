В Спасске открыли новое здание ветеринарной станции

25 декабря в Спасске открыли новое здание ветеринарной станции площадью 200 кв. м. Его строительство стало возможным благодаря распоряжению губернатора Павла Малкова и финансированию из областного бюджета. Предыдущая станция сгорела в 2022 году, и персонал работал в старом корпусе. Новое здание оснащено всем необходимым для приёма и обследования животных, имеет три входа для посетителей с животными, сотрудников и передачи лабораторных материалов. В ближайшее время планируют открыть ветеринарную аптеку после получения лицензии. Также благоустроили территорию: установили парковку, стоянку для велосипедов и зоны отдыха для посетителей.

25 декабря в Спасске состоялось открытие нового здания ветеринарной станции. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Открытие нового современного здания, площадью 200 кв. метров, стало возможным благодаря распоряжению губернатора Павла Малкова и финансированию из областного бюджета. В 2022 году здание Спасской райветстанции сгорело, и сотрудники были вынуждены работать в старом корпусе ветеринарной лаборатории.

Новое здание оборудовано всем необходимым для полноценного приема и обследования животных. В нем предусмотрены три отдельных входа: для посетителей с животными, для сотрудников и для передачи материалов на лабораторные исследования. В ближайшее время здесь откроется ветеринарная аптека после получения лицензии.

Также была проведена благоустройство территории: установлены парковка, стоянка для велосипедов и зоны отдыха для посетителей.

Фото: ИД «Пресса»