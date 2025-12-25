В Совфеде заявили о наступлении самого тяжелого времени для Украины

Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что для Украины наступает самое тяжелое время. В 2026 году США снизят военную помощь до 400 млн долларов — минимума с начала 2022 года. По мнению Джабарова, это связано с усталостью Америки от постоянных трат без ощутимых результатов, что ослабит украинские ВС и создаст неопределённость в будущем страны. Он сомневается, что Европа будет готова покрывать расходы Украины в ущерб своим интересам. Джабаров подчеркнул, что желания Украины воевать есть, но возможностей скоро не останется, и предположил, что Киев вынужден будет подписать мир на условиях России.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что для Украины наступает самое тяжелое время. Об этом сообщает «Лента. ру».

Он прокомментировал информацию о том, что в 2026 году Украина получит от США наименьший объем военной поддержки с начала 2022 года — всего 400 миллионов долларов.

Джабаров отметил, что сокращение помощи со стороны США указывает на усталость американского правительства от постоянных финансовых вливаний без ощутимых результатов. По его мнению, это создает неопределенность в будущем Украины и ослабляет Вооруженные силы страны. Сенатор также выразил сомнение в том, что европейские страны будут готовы финансировать Украину в ущерб своим интересам, особенно когда им придется использовать собственные средства.

«Я думаю, что самое тяжелое время сейчас наступает для Украины, потому что они хотят воевать, это видно из всех заявлений, по поведению украинских властей, но хотеть — это одно, а возможностей таких не будет у них», — подчеркнул Джабаров. Он также предположил, что в ближайшее время Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение на условиях, которые устроят Россию.