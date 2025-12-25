В Скопине выпустили серию керамических фигурок динозавров и змеев-горынычей
Скопинские гончары выпустили серию керамических фигурок в виде динозавров и змеев-горынычей. Об этом сообщили в паблике ВКонтакте «Мастерская авторской Скопинской керамики». Фотографии статуэток опубликовали на стене сообщества.
Фото: Мастерская авторской Скопинской керамики