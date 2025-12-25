Рязань
Итоги года New
Публикации
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
1 час назад
229
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
4 часа назад
199
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
315
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
596
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рыбном усилили LTE в жилых кварталах и зонах отдыха

Инженеры МегаФона запустили новые объекты сети со средне- и высокочастотными сигналами. Обновление затронуло жилые дома, социальные учреждения и парк «Дубянка». Об этом сообщили в пресс-службе сотового оператора.

После модернизации сеть стала стабильнее и быстрее в местах повседневной активности жителей. В парке удобнее делиться фото и видео, пользоваться онлайн-сервисами, а в жилых кварталах — смотреть видео, работать и учиться дистанционно.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких диапазонах. Такое решение позволяет равномерно распределять нагрузку на сеть и сохранять высокое качество связи даже в часы пик — как на улице, так и внутри зданий.

«Мы усилили сеть именно там, где она напрямую влияет на комфорт людей — во дворах, парке и рядом с социальными объектами. Для жителей Рыбного это означает более стабильный интернет и уверенную связь каждый день — дома, на прогулке и по дороге по делам», — отметила директор МегаФона в Рязанской области Людмила Калашникова.

Рыбное — один из старейших населённых пунктов Рязанской области с богатой историей и живой городской средой. Основанный в XVII веке как крупный торговый и ремесленный центр на пути к реке Оке, сегодня город остаётся привлекательным для семей и молодых специалистов, сочетая размеренный ритм жизни с близостью к областному центру. Развитие инфраструктуры, включая современные телеком-услуги, помогает Рыбному сохранять его уникальный облик и создавать комфорт для жителей всех возрастов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»