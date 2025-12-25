В Рязанской области сгорел дачный дом

Инцидент произошел в среду, 24 декабря, в деревне Роскино под Новомичуринском. Загорелись надворные постройки в одной из дач. Огонь перекинулся и на дом. Площадь пожара составила более 160 квадратных метров. Отмечается, что хозяева-новомичуринцы приезжали на дачу днем. Во время пожара их на месте не было.

