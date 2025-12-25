В Рязанской области проведут рейд по междугородним автобусам
В четверг, 25 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, со стороны водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по автодорогам федерального значения.
В Рязанской области проведут рейд по междугородним автобусам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
