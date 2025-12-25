В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
Ночью 26 декабря на территории Рязанской области ожидается сильный снег, ухудшение видимости до 500-1000 метров, усиление ветра порывами 12-17 м/с, метель. На дорогах прогнозируют гололедицу, снежные заносы, накат. Утром и днем 26 декабря ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Его разместили в соцсетях ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что Рязанскую область накроет снегопад.