В Рязанской области горел жилой дом
В среду, 24 декабря, в селе Агро-Пустынь Рязанской области произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 14:41, передает пресс-служба регионального МЧС.
Огонь повредил часть дома, площадь пожара составила 4 кв. м. В тушении принимали участие 12 спасателей и 4 единицы техники
Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.