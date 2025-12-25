В Рязанской области два человека провалились под лед

В ночь с 22 на 23 декабря спасатели выезжали на поиск пропавшего человека в Кораблинский район. Драйверы проверили 3 точки где, вероятно, могла находиться женщина. На поиске также работали волонтеры и кинологи. Утром 23 декабря спасатели искали провалившегося под лед в Шиловском районе. Поиск утонувшего мужчины проводился совместно с Поисково-спасательной службой на воде. Пропавшие не были найдены, поиски продолжаются.

В Рязанской области два человека провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба МСО РязГМУ «Salus».

