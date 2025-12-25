В Рязани возле детского сада водитель едва не сбил ребенка

В Рязани на Кальной улице водитель едва не сбил ребенка возле детского сада № 41. Опасный момент попал на видеорегистратор автомобиля. Запись опубликовали в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

На кадрах видно, как ребенок внезапно выбегает на проезжую часть. Водитель успел вовремя остановиться, благодаря чему наезда удалось избежать. По словам автора видео, он двигался с небольшой скоростью.

Водитель также прокомментировал ситуацию, выразив недовольство действиями взрослого, который находился рядом с ребенком.