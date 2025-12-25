В России законодательно закрепили понятие «студенческая семья»

В России понятие «студенческая семья» получило законодательное закрепление — важное достижение семейной политики в высшем образовании на 2025 год. Об этом сообщила замминистра образования Ольга Петрова, отметив, что работа над инициативой велась совместно с депутатами, благодаря чему права и меры поддержки получили юридическую основу. Сейчас в 192 вузах есть семейные пространства, а почти в тысяче университетов открыты центры «единого окна» для комплексной поддержки студентов. В 2025 году утверждён стандарт семейной политики для вузов, который включает минимальный набор мер поддержки, расширяемый в зависимости от возможностей каждого университета.

