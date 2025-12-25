В России законодательно закрепили понятие «студенческая семья»

В России понятие «студенческая семья» получило законодательное закрепление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой замминистра образования и науки РФ Ольга Петрова.
Это стало одним из ключевых достижений семейной политики в высшем образовании на 2025 год.
По словам Петровой, работа по разработке и внедрению этой инициативы велась совместно с депутатами. «Права и меры поддержки студенческих семей получили чёткое юридическое основание», — отметила она.
В настоящее время в 192 вузах страны функционируют семейные пространства, а почти в тысяче университетов и их филиалов открыты центры «единого окна», где студенты могут получить весь комплекс мер поддержки.
Кроме того, Петрова подчеркнула, что в 2025 году был утвержден стандарт семейной политики для вузов. Этот стандарт включает минимальный набор мер, которые каждый университет может расширить в зависимости от своих возможностей.