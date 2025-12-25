В России создали препарат для лечения болезни Паркинсона

В России разработали новый препарат для лечения болезни Паркинсона. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Планируется, что в ближайшее время начнутся доклинические исследования средства, пишет ТАСС.

Сообщается, что препарат создали в Центре генетического репрограммирования и генной терапии. Кроме того, центр ведет разработки безопасных и эффективных генотерапевтических препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии и других заболеваний.