В Росгвардии проинформировали рязанцев об изменениях в законе об оружии

С 15 декабря в ФЗ внесли изменения. Из поправок следует, что деление оружия по целям использования упразднено. Теперь одна единица оружия (например, гладкоствольное ружье) может быть зарегистрирована одновременно для спортивных и охотничьих целей, что исключает необходимость приобретения двух отдельных. Кроме того, скорректированы минимальные габаритные требования к длинноствольному огнестрельному оружию. Установлена длина ствола не менее 300 мм и общая длина не менее 700 мм. Отмечается, что мера легализует современные конструкции и расширяет модельный ряд отечественных производителей.

В Росгвардии проинформировали рязанцев об изменениях в законе об оружии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 15 декабря в ФЗ внесли изменения. Из поправок следует, что деление оружия по целям использования упразднено. Теперь одна единица оружия (например, гладкоствольное ружье) может быть зарегистрирована одновременно для спортивных и охотничьих целей, что исключает необходимость приобретения двух отдельных.

Кроме того, скорректированы минимальные габаритные требования к длинноствольному огнестрельному оружию. Установлена длина ствола не менее 300 мм и общая длина не менее 700 мм. Отмечается, что мера легализует современные конструкции и расширяет модельный ряд отечественных производителей.

Стрельба в российских тирах для иностранцев разрешена только в рамках официальных международных соревнований в составе команд.

Также смягчены последствия несвоевременной оплаты административных штрафов для владельцев оружия и снято ограничение по емкости магазина для служебного оружия частных охранных организаций.