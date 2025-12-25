В полиции прокомментировали аварию на Московском шоссе в Рязани

Авария случилась в среду, 24 декабря, у дома № 21 по Московскому шоссе. По предварительной информации, 68-летний житель Москвы на «Ниссан» столкнулся с «Киа», которую отбросило на «ВАЗ-2114». Водитель второй иномарки с полученными травмами доставлена в больницу.

В полиции прокомментировали аварию на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По факту ДТП проводится проверка.