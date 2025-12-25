В Московском планетарии рассказали, когда день начнет активно прибавляться
Отмечается, что день начнет расти не сразу, но к Новому году увеличится уже на 5-6 минут. Кроме того, специалисты сообщили, что астрономическая весна наступит в России 20 марта.
Световой день начнет активно прибавляться с 26 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.
