«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
276
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 2025 13:14
573
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 162
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 536
В Московском планетарии рассказали, когда день начнет активно прибавляться
Отмечается, что день начнет расти не сразу, но к Новому году увеличится уже на 5-6 минут. Кроме того, специалисты сообщили, что астрономическая весна наступит в России 20 марта.

Световой день начнет активно прибавляться с 26 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что день начнет расти не сразу, но к Новому году увеличится уже на 5-6 минут.

Кроме того, специалисты сообщили, что астрономическая весна наступит в России 20 марта.