В Московском планетарии рассказали, когда день начнет активно прибавляться

Световой день начнет активно прибавляться с 26 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что день начнет расти не сразу, но к Новому году увеличится уже на 5-6 минут.

Кроме того, специалисты сообщили, что астрономическая весна наступит в России 20 марта.