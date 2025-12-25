В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его праздничного выступления

Дмитрий Песков прокомментировал рождественское выступление Владимира Зеленского. Об этом пишет NEWS.ru. Представитель Кремля выразил сомнения в способности главы Украины принимать адекватные решения в области политико-дипломатического урегулирования. Песков отметил, что слова Зеленского, который в своей речи назвал россиян «безбожниками», вызывают вопросы о его адекватности. «Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — подчеркнул Песков, добавив, что лидер Украины «похож на малоадекватного человека».

