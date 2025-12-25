В Книжном союзе выступили за отмену НДС на детские книги

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой об отмене НДС для детских книг. Об этом сообщает издание «Абзац». Степашин отметил, что такое решение приведет к снижению цен на детские книги на 30−40%. Он подчеркнул, что для бюджета это будет потеря порядка 1,5 миллиарда рублей, однако, по его мнению, это небольшая цена за возможность сделать книги более доступными для детей. «Тот, кто читает печатную книгу, совершенно по-другому формулирует уже и мысли, сразу видно, что человек и как читает. Я сейчас грубо скажу: надо любить живую женщину, а не резиновую. Так же и книгу», — добавил президент Российского книжного союза.

