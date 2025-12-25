В Госдуме рассказали, при какой погоде можно не ходить в школу и на работу

В условиях экстремально низких температур в России вводятся ограничения для школьников и работников на улице. Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, при температуре минус 45 °C и ниже учащиеся начальных классов освобождаются от занятий, а при минус 50 °C — и старшеклассники, передает «Абзац».
Решения о закрытии школ принимаются на уровне муниципального управления образования.
Кроме того, при температуре минус 40 °C запрещается эксплуатация техники с подъемными механизмами, а работники должны находиться в помещениях. В такие дни день считается актированным, и людям не разрешается работать на открытом воздухе. Однако офисные сотрудники продолжают выполнять свои обязанности.
Тумусов также отметил, что в условиях сильного ветра и пурги выходить на улицу опасно независимо от температуры, и в таких случаях также рекомендуется оставаться дома. Исключение составляют организации, обеспечивающие население теплом и электричеством, которые продолжают работать в любых погодных условиях.