В Госдуме рассказали, при какой погоде можно не ходить в школу и на работу

В условиях экстремально низких температур в России вводятся ограничения для школьников и работников на улице. Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, при температуре минус 45 °C и ниже учащиеся начальных классов освобождаются от занятий, а при минус 50 °C — и старшеклассники. Решения о закрытии школ принимаются на уровне муниципального управления образования. Кроме того, при температуре минус 40 °C запрещается эксплуатация техники с подъемными механизмами, а работники должны находиться в помещениях. В такие дни день считается актированным, и людям не разрешается работать на открытом воздухе. Однако офисные сотрудники продолжают выполнять свои обязанности.