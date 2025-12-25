В Госдуме предложили обязать суды вести прямой эфир резонансных дел

Депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев направили письмо председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову с предложением ввести обязательные онлайн-трансляции судебных заседаний по резонансным делам. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарии указали, что сейчас решение о проведении прямой трансляции открытого судебного заседания принимается по усмотрению конкретного судьи или суда. При этом, по их словам, в обществе сохраняется высокий запрос на публичность разбирательств по громким делам.

Депутаты считают, что обязательные онлайн-трансляции позволят повысить прозрачность правосудия и открытость судебной системы. В письме подчеркивается, что инициатива не предполагает отмену действующих ограничений и касается только открытых процессов, не затрагивающих государственную тайну, личную или иную охраняемую законом информацию.