В Госдуме пообещали не блокировать VPN-сервисы в 2026 году
В Госдуме заявили, что VPN является инструментом обхода блокировок, которые бывают введены недружественными странами совсем несправедливо. Эти ограничения россиянам «тоже нужно как-то обходить», заявил депутат Боярский. Также он добавил, что у парламента нет планов на ограничение VPN в новом году.
