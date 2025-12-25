В Госдуме пообещали не блокировать VPN-сервисы в 2026 году

В Госдуме заявили, что VPN является инструментом обхода блокировок, которые бывают введены недружественными странами совсем несправедливо. Эти ограничения россиянам «тоже нужно как-то обходить», заявил депутат Боярский. Также он добавил, что у парламента нет планов на ограничение VPN в новом году.

