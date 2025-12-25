В бюджет Рязани внесли изменения

На заседании Рязанской гордумы депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет города на 2025 год. Доходы и расходы в текущем году увеличиваются на общую сумму более чем 452,6 млн. рублей.

При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 495,5 млн. рублей, в том числе на:

реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства — более 393,7 млн. рублей;

благоустройство дворовых территорий — более 59,6 млн. рублей;

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта — более 25,4 млн. рублей;

содержание и уборку общественных территорий в местах проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года — 15 млн. рублей;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций — около 1,6 млн. рублей.

Депутаты приняли решение о внесении изменения в Положение о земельном налоге. Документом устанавливается, что администрация Рязани вносит в налоговые органы сведения о лицах, заключавших соглашение о предоставлении муниципальной поддержки, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов и имеющих право на налоговую льготу.

С 1 января 2026 из состава дорогостоящих объектов, облагаемых налогом по ставке 2,5%, исключаются объекты незавершенного строительства, проектируемым назначением которых является многоквартирный дом.

Кроме того, вносятся изменения, направленные на обеспечение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот гражданам, имущество которых пострадало вследствие чрезвычайной ситуации.

С учетом ограниченного действия во времени — один налоговый период (2019 год) и невостребованностью в течение последних 5 налоговых периодов проектом решения отменяется льгота в виде уменьшения на 60% налоговой базы, начисленной за 2019 год для индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в отношении объектов коммерческой недвижимости.

Также депутаты внесли изменения в решение гордумы об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования.