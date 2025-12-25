Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
Сбт, 27
-3°
ЦБ USD 78.44 -0.14 25/12
ЦБ EUR 92.47 -0.34 25/12
Нал. USD 78.83 / 79.30 25/12 13:30
Нал. EUR 92.77 / 93.67 25/12 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
1 час назад
229
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
4 часа назад
199
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
315
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В бюджет Рязани внесли изменения
На заседании Рязанской гордумы депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет города на 2025 год. Доходы и расходы в текущем году увеличиваются на общую сумму более чем 452,6 млн. рублей.

На заседании Рязанской гордумы депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет города на 2025 год.

Доходы и расходы в текущем году увеличиваются на общую сумму более чем 452,6 млн. рублей.

При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 495,5 млн. рублей, в том числе на:

  • реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства — более 393,7 млн. рублей;
  • благоустройство дворовых территорий — более 59,6 млн. рублей;
  • повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта — более 25,4 млн. рублей;
  • содержание и уборку общественных территорий в местах проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года — 15 млн. рублей;
  • ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций — около 1,6 млн. рублей.

Депутаты приняли решение о внесении изменения в Положение о земельном налоге. Документом устанавливается, что администрация Рязани вносит в налоговые органы сведения о лицах, заключавших соглашение о предоставлении муниципальной поддержки, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов и имеющих право на налоговую льготу.

С 1 января 2026 из состава дорогостоящих объектов, облагаемых налогом по ставке 2,5%, исключаются объекты незавершенного строительства, проектируемым назначением которых является многоквартирный дом.

Кроме того, вносятся изменения, направленные на обеспечение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот гражданам, имущество которых пострадало вследствие чрезвычайной ситуации.

С учетом ограниченного действия во времени — один налоговый период (2019 год) и невостребованностью в течение последних 5 налоговых периодов проектом решения отменяется льгота в виде уменьшения на 60% налоговой базы, начисленной за 2019 год для индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в отношении объектов коммерческой недвижимости.

Также депутаты внесли изменения в решение гордумы об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования.