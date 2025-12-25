Умерла народная артистка России Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщают СМИ. Несколько дней назад актрисе стало плохо в театре имени Маяковского во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Подробности о причине смерти официально не уточняются.

Вера Алентова была женой режиссера Владимира Меньшова. Широкую известность она получила благодаря главной роли в культовом советском фильме «Москва слезам не верит», который в 1981 году был удостоен премии «Оскар».