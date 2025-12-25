Ученые в России создали «умный» материал для заживления переломов

Ученые Пермского Политеха разработали новый материал на основе фосфатов магния, который может ускорить заживление переломов и одновременно служить контейнером для лекарств. Об этом пишет «Газета. ру».

На данный момент в медицине чаще используются имплантаты из фосфатов кальция. Они хорошо поддерживают кость, но рассасываются очень медленно и не помогают в восстановлении. Фосфаты магния, которые разработали пермские ученые, растворяются быстрее и выделяют ионы магния, способствующие росту костной ткани.

Исследователи предложили новый способ создания струвита — соединения с магнием и фосфором. При его обработке образуется пористая структура, которая идеально подходит для медицинских имплантатов. Новый материал имеет огромную площадь поверхности, что позволяет клеткам быстрее прикрепляться и улучшает срастание с костью. Кроме того, он может служить «умным» контейнером для лекарств, которые будут постепенно высвобождаться в зоне перелома.

По словам доцента ПНИПУ Ирины Пермяковой, такая разработка откроет новые возможности для создания биоразлагаемых имплантатов в России. Эти материалы смогут не только заменять поврежденные участки кости, но и активно помогать в процессе восстановления, что повысит эффективность лечения переломов и других заболеваний.