Сотни рязанцев останутся без холодной воды 26 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».
В пятницу, 26 декабря, c 09:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Березовая, дома №№ 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-л, 1-м, 1-н, 1-и (МБДОУ Детский сад № 43).